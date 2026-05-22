moldova1.md logomoldova1
22 Мая 2026, 20:45
2 892
В Молдове ужесточают контроль за незаконным выловом рыбы

Незаконный вылов рыбы продолжает серьёзно вредить водным экосистемам Молдовы, особенно в период запрета на рыболовство, когда действует нерестовый запрет.

Об этом сообщили в Инспекторате по охране окружающей среды, отметив, что ведомство усиливает меры по борьбе с браконьерством, передает moldova1.md

Заместитель главы управления контроля охотничьих и рыбных ресурсов Ион Ботнарюк заявил, что масштабы браконьерства остаются значительными, особенно в районах с высокой концентрацией рыбных ресурсов.

По его словам, незаконный вылов нарушает естественный процесс размножения рыбы, сокращает популяции ценных видов и нарушает биологический баланс водоёмов.

Наибольшее число нарушений фиксируется на Днестре, Пруте и Дубоссарском водохранилище. В период нереста особенно уязвимы рыбы семейства карповых.

В зависимости от тяжести нарушения браконьерам грозят административные или уголовные наказания. Если ущерб превышает 10 тысяч леев либо используются электрические устройства или другие методы массового уничтожения рыбы, нарушителям может грозить уголовная ответственность.

«Наказание предусматривает штраф от 550 до 1 050 условных единиц, общественные работы сроком от 180 до 480 часов или лишение свободы на срок до одного года», — отметил Ботнарюк.

Экологи также сообщили, что во время рейдов сталкиваются с рядом трудностей из-за нехватки сотрудников и большой площади контролируемых водоёмов. Кроме того, незаконные рыболовные сети часто оставляют без присмотра, что осложняет поиск нарушителей.

В инспекторате подчеркнули, что борьба с браконьерством ведётся совместно с пограничной полицией, полицией и местными властями.

Запрет на рыболовство в Молдове будет действовать до июня.

Источник
moldova1.md logomoldova1
