В Молдове стратегические объекты будут лучше защищены от дронов.

Объекты стратегического значения, в том числе энергетическая инфраструктура, получат дополнительные меры защиты от дронов.

Такое решение принял Национальный совет безопасности, сообщила президент Майя Санду. По словам главы государства, угроза возросла: с начала года зафиксировано 36 нарушений воздушного пространства Республики Молдова по сравнению с 17 в 2025 году, сообщает deschide.md

Майя Санду заявила, что проблема российских дронов касается не только нашей страны, но и всего региона. По словам президента, даже государства с гораздо более мощными армиями и системами противовоздушной обороны столкнулись с трудностями при перехвате аппаратов, проникающих в их воздушное пространство.

«Это технологическая гонка на время», — заявила Майя Санду, отметив, что власти направляют собственные ресурсы и привлекают внешнее финансирование для укрепления национальной системы обороны.

Глава государства отметила, что на устранение накопившегося в сфере обороны отставания потребуется время.

«Игнорирование системы обороны в течение 30 лет невозможно компенсировать за пять лет», — заявила Майя Санду.

Президент также упомянула безвозмездное финансирование в размере 120 млн евро, полученное Министерством обороны от Европейского союза. По ее словам, эти средства будут использованы для приобретения системы противовоздушной обороны средней дальности. Власти также работают над поиском современных и менее затратных решений для противодействия дронам, однако Майя Санду не сообщила дополнительных подробностей.

Президент также раскритиковала то, как некоторые оппозиционные политики подходят к теме дронов. Она обвинила бывших представителей власти в ослаблении оборонных возможностей страны, а теперь, находясь в оппозиции, в политической эксплуатации этой проблемы.

В завершение Майя Санду возложила на Россию ответственность за риски, связанные с дронами, которые оказываются в воздушном пространстве Республики Молдова.

«Любой дрон представляет угрозу для людей, а единственный виновник — Россия. Государство, которое направляет к тебе дроны, не ищет дружбы, а хочет вызвать страх и подчинение», — заявила глава государства.