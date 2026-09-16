Минобразования разъяснило новые правила премирования спортивных достижений

Министерство образования и исследований объявляет об увеличении инвестиций в спорт высоких достижений и поддержке спортсменов, показывающих результаты на ОИ, чемпионатах мира и Европы, а также на соревнованиях, признанных МОК.

Бюджет, предназначенный для премирования спортивных достижений, вырос с 4,4 миллиона леев в 2021 году до 37 миллионов леев в 2025 году. В 2022 году было выделено 10,9 миллиона леев, в 2023 году — 12,6 миллиона, а в 2024 году — 16,5 миллиона леев, передает noi.md

В то же время министерство разъясняет новые изменения в Финансовых нормах спортивной деятельности. Так, результаты, полученные в дисциплинах и видах спорта, не признанных МОК, а также тренеры спортсменов из этих отраслей больше не включаются в сетку премирования, финансируемую из государственного бюджета.

По данным Минобразования, это решение было принято на основе проведенного за последние два года анализа конкурентоспособности международных соревнований, порядка управления федерациями, соблюдения антидопинговых правил и систем судейства. В министерстве заявляют, что федерации, признанные МОК, подпадают под действие строгих критериев, касающихся управления, честности соревнований, судейства и борьбы с допингом.

В этих условиях государственные ресурсы на премирование будут сосредоточены на олимпийских дисциплинах и тех, которые признаны МОК, включая виды спорта, в настоящее время не входящие в программу Олимпийских игр.

Минобразования подчеркивает, что новый подход направлен на перенаправление ресурсов на спортсменов, выступающих на международном уровне в соревнованиях с высокими стандартами, а также на поддержку дисциплин, в которых Республика Молдова имеет потенциал для достижения результатов на европейском, мировом и олимпийском уровнях.