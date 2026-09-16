В Молдове спасли более 125 тонн продуктов и передали их нуждающимся.

Ежедневно в Молдове выбрасывают продукты, которые уже нельзя продавать, но которые по-прежнему пригодны для употребления.

Пищевые отходы создают не только экологическую, но и финансовую и социальную проблему: вместе с продуктами пропадают деньги, увеличивается объем мусора, а люди, которые не могут позволить себе даже товары первой необходимости, лишаются возможной помощи, пишет moldova1.md

Одним из способов сократить пищевые отходы является спасение и перераспределение продуктов. В Молдове этим занимается Продовольственный банк: он принимает продукты от компаний и торговых сетей, проверяет их и передает социальным службам по всей стране.

При этом проблема пищевых отходов начинается в том числе в обычных домохозяйствах. Специалисты призывают внимательнее относиться к покупкам и количеству потребляемых продуктов.

«Когда мы говорим о пищевых отходах, мы говорим о деньгах, которые, к сожалению, тратятся впустую. Мы говорим о цикличности, и, на самом деле, я думаю, что это должно стать национальной целью или государственной политикой, если мы говорим о пищевых отходах, потому что ежегодно они приводят к потере миллиардов денежных средств», — заявил директор Продовольственного банка Олег Параскив.

Продукты, которые больше не имеют коммерческой ценности для магазинов, могут быть востребованы людьми, оказавшимися в трудной ситуации. Продовольственный банк передает их в центры размещения детей, дома престарелых и столовые социальной помощи.

«На складе Продовольственного банка находится помещение, куда ежедневно поступают пожертвованные продукты. Кроме того, у нас есть продукты, которые собираются в рамках акций, проводимых два раза в год. Это авторизованное и безопасное помещение, где осуществляется обработка продуктов», — объяснил Олег Параскив.

По представленным данным, только в 2025 году в Молдове удалось спасти более 125 тыс. кг продуктов, из которых было сформировано почти 250 тыс. порций для уязвимых категорий населения.

За пять лет работы Продовольственный банк спас около 580 тонн продуктов. Помощь получили около 12 тыс. человек.

Организация планирует расширить этот механизм, чтобы продукты можно было забирать непосредственно вблизи компаний, готовых их пожертвовать.

«Мы хотим иметь службы, которые готовы принимать продукты, если они находятся в непосредственной близости. Команде Продовольственного банка необязательно ездить к каждому экономическому агенту, чтобы забирать продукты. Мы хотим также усовершенствовать нормативную базу, чтобы стимулировать экономических агентов жертвовать еще больше продуктов», — сказал директор.