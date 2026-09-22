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logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 11:30
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В Молдове сбор местных налогов оптимизируют

В Молдове планируется внедрение цифрового решения, которое позволит службам по сбору местных налогов и сборов при примэриях (SCITL) генерировать квитанции 2-SF. Это повысит эффективность работы персонала и снизит расходы.

В Молдове сбор местных налогов оптимизируют.
В Молдове сбор местных налогов оптимизируют.

Инициатива об использовании оцифрованной формы квитанции на прием налоговых платежей (2-SF) зарегистрирована в парламенте. Как объясняется в записке к проекту, она разработана в ответ на обращения органов местного публичного управления, пишет logos-pres.md

Для упрощения деятельности местных служб и снижения нагрузки на них авторы предлагают законодательно установить возможность использования оцифрованной формы 2-SF.

Сегодня квитанция включена в Перечень типовых форм первичных документов строгой отчетности, согласно которому это предварительно напечатанный первичный документ с присвоенными серией и номером. Оборот этих документов, от заказа до учета и хранения, создает дополнительную финансовую и административную нагрузку.

Внедрение этого информационного решения, которое позволило бы генерировать квитанции с автоматическим присвоением им серии и номера, повысит эффективность работы службы. Во-первых, снизит прямые расходы. Сегодня за 1000 форм 2-SF уплачивают 2,8 тыс. леев. А также усилия, затрачиваемые на дублирование информации, обрабатываемой в электронной форме.

Авторы проекта предлагают внести соответствующие изменения в НК и ввести их в действие по истечении 6 месяцев со дня опубликования. Этот период нужен для адаптации функциональных возможностей информационных систем.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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