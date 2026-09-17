В Молдове проверяют, уступают ли водители дорогу машинам экстренных служб.

Инспекторы патрульной службы совместно с представителями Службы скорой догоспитальной медицинской помощи в четверг провели мероприятия на трассе R-6 Кишинёв–Оргеев–Бельцы.

Правоохранители проверяли, как водители уступают дорогу автомобилям оперативных служб, выполняющим задания, передает stiri.md

Мероприятия проходят в рамках операции «Проблесковый маячок» (Girofar), которую Национальный инспекторат общественной безопасности (INSP) проводит на всей территории Республики Молдова. Полиция напоминает, что водители обязаны уступать дорогу спецавтомобилям, движущимся с включёнными световыми и звуковыми сигналами, чтобы экстренные службы могли как можно быстрее прибыть к месту вызова.

Правило распространяется как на машины скорой помощи, так и на полицейские экипажи и другие автомобили экстренных служб, выполняющие задания.

«Будь то скорая помощь, полицейский экипаж или автомобиль экстренной службы — каждая секунда может иметь решающее значение», — подчёркивают в полиции.