В Молдове пропала 16-летняя девушка из Купчинь: ушла в школу и не вернулась.

По данным правоохранителей, девушка должна была отправиться в лицей, где она учится, однако в класс не пришла, и о её местонахождении ничего не известно, пишет unimedia.info

Приметы пропавшей: рост — около 165 сантиметров; телосложение — среднее; волосы — светлые; глаза — голубые.

В момент исчезновения девушка была одета в белый пуловер, чёрные брюки и серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 060301702 или 112.