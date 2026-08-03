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3 Августа 2026, 13:33
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В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать завтра, 4 августа.

В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой.
В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой.

Прогнозируется жаркая погода — температура воздуха поднимется до +33...+35 °C. 

Местами ожидается до +36 °C. 

Метеорологи призывают жителей Молдовы учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой

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