3 Августа 2026, 13:33
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В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой.
В Молдове продлили метеопредупреждение в связи с жарой
Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать завтра, 4 августа.
Прогнозируется жаркая погода — температура воздуха поднимется до +33...+35 °C.
Местами ожидается до +36 °C.
Метеорологи призывают жителей Молдовы учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.