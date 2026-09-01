В Молдове премьер сможет экстренно распоряжаться госрезервами в случае кризиса.

В экстренных ситуациях, вызванных кризисами, премьер-министр сможет распорядиться о немедленном выделении материальных ценностей из государственных и мобилизационных резервов без утверждения постановлением правительства.

Данное положение содержится в законопроекте о внесении изменений в Закон о государственных и мобилизационных резервах, разработанном Министерством внутренних дел и вынесенном на общественные консультации, пишет rupor.md

Имущество из государственных резервов можно будет предоставлять в заем на срок не более 12 месяцев при условии предоставления финансовой или банковской гарантии. Власти, публичные учреждения и операторы жизненно важных коммунальных услуг, непосредственно пострадавшие от кризиса, могут быть освобождены от этого требования актом о выделении средств.

В то же время проект предусматривает новые правила для передачи в заем имущества длительного пользования. Получатель должен будет вернуть тот же предмет в исправном состоянии, если он идентифицируется по серийному номеру, инвентарному номеру или другим индивидуальным характеристикам. На период действия займа получатель будет нести ответственность за содержание, ремонт и, при необходимости, реставрацию имущества. Его состояние при возврате будет проверяться посредством технической экспертизы.

Проект также предусматривает, что мобилизационные резервы могут пополняться за счет имущества, переданного государству на безвозмездной основе, пожертвований и конфискованного имущества. Кроме того, на основании решения премьер-министра ответственный орган сможет приобретать в пределах выделенных бюджетных средств имущество, не предусмотренное существующими номенклатурами, с его последующим включением в них.

В сфере резервов на случай кризисных ситуаций также уточняются категории товаров, которые могут храниться, включая материалы и оборудование для транспорта и связи, нефтепродукты, лекарства и медицинские изделия, а также средства фитосанитарного назначения и ветеринарные препараты.

Законопроект также предусматривает замену в тексте закона словосочетаний «чрезвычайные ситуации / исключительные ситуации» на «кризисные ситуации», а «Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова» будет переименована в «Национальную комиссию по управлению кризисами».