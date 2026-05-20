В Молдове правовая база для сбития дронов есть, но сбивать их практически нечем

Инцидент вновь поднял вопросы о способности страны защищать своё воздушное пространство и о средствах борьбы с дронами, находящихся на вооружении молдавской армии.

По данным Министерства обороны, дрон проник в воздушное пространство Молдовы 13 мая после массированной атаки Российской Федерации по Украине. Аппарат был зафиксирован Службой воздушных операций Национальной армии после того, как вошёл со стороны Могилёв-Подольска и пролетел через несколько регионов страны, включая муниципий Бельцы, Унгены, после чего исчез с радаров в районе Джурджулешт.

Видео, опубликованные в социальных сетях, показывали объект, похожий на дрон типа «Герань», российскую версию иранского Shahed, который часто используется армией России в атаках на Украину.

В официальной реакции, направленной в Москву, Министерство иностранных дел назвало инцидент «серьёзным и недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны.

Закон о безопасности воздушного пространства, обновлённый в 2025 году, предусматривает, что дроны, незаконно проникающие в национальное воздушное пространство, могут быть нейтрализованы или даже уничтожены. Однако эта мера считается «крайней возможностью», применяемой в зависимости от выявленных рисков и угроз.

Согласно законодательству, основная ответственность за безопасность воздушного пространства лежит на Министерстве обороны через Военно-воздушные силы. В некоторых ситуациях могут вмешиваться структуры Пограничной полиции, особенно когда фиксируется незаконное пересечение государственной границы дронами.

Эксперт по безопасности и бывший государственный секретарь Министерства обороны Раду Бурдужа пояснил, что решения о возможном вмешательстве принимаются внутри военных структур, однако могут также обсуждаться на более высоком политическом уровне, включая президента страны как верховного главнокомандующего вооружёнными силами.

В свою очередь, бывший министр обороны Виталие Маринуца утверждает, что у Молдовы есть необходимая правовая база, однако реальная проблема заключается в недостатке технических возможностей для уничтожения дронов.

«Правовая база у нас есть, но, к сожалению, сбивать их нам почти нечем», — заявил Маринуца.

В последние годы власти Кишинёва начали инвестировать в модернизацию систем противовоздушной обороны, в том числе при поддержке Европейского союза. Министерство обороны недавно объявило, что второй радар для мониторинга воздушного пространства, приобретённый при поддержке ЕС, начнёт работать к июлю.

С начала российского вторжения в Украину Европейский союз предоставил Молдове военную помощь почти на 200 миллионов евро через Европейский механизм мира, средства направлены на модернизацию армии и укрепление противовоздушной обороны.

По данным Министерства обороны, Молдова уже приобрела системы ПВО MR-2 Viktor и электромагнитные ружья EDM4S, используемые для обнаружения и нейтрализации дронов. Также Пограничная полиция получила в 2024 году партию противодронного оружия.

Однако специалисты отмечают, что эффективность этих систем может быть подтверждена только в реальных условиях.

«Можно будет сказать, что Национальная армия способна сбивать дроны, только когда она собьёт хотя бы один. До этого момента нельзя судить о её возможностях», — заявил Раду Бурдужа.

Параллельно правительство в 2025 году утвердило новую военную стратегию на следующие десять лет, которая предусматривает полную модернизацию вооружённых сил и интеграцию Молдовы в европейскую архитектуру безопасности и обороны. Документ также включает создание современных структур военно-воздушных сил для защиты национального воздушного пространства.