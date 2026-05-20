В Молдове правовая база для сбития дронов есть, но сбивать их практически нечем
Власти Кишинёва 18 мая вручили послу Российской Федерации Олегу Озерову ноту протеста после того, как беспилотник беспрепятственно пересёк воздушное пространство Республики Молдова.
Инцидент вновь поднял вопросы о способности страны защищать своё воздушное пространство и о средствах борьбы с дронами, находящихся на вооружении молдавской армии.
По данным Министерства обороны, дрон проник в воздушное пространство Молдовы 13 мая после массированной атаки Российской Федерации по Украине. Аппарат был зафиксирован Службой воздушных операций Национальной армии после того, как вошёл со стороны Могилёв-Подольска и пролетел через несколько регионов страны, включая муниципий Бельцы, Унгены, после чего исчез с радаров в районе Джурджулешт.
Видео, опубликованные в социальных сетях, показывали объект, похожий на дрон типа «Герань», российскую версию иранского Shahed, который часто используется армией России в атаках на Украину.
В официальной реакции, направленной в Москву, Министерство иностранных дел назвало инцидент «серьёзным и недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны.
Закон о безопасности воздушного пространства, обновлённый в 2025 году, предусматривает, что дроны, незаконно проникающие в национальное воздушное пространство, могут быть нейтрализованы или даже уничтожены. Однако эта мера считается «крайней возможностью», применяемой в зависимости от выявленных рисков и угроз.
Согласно законодательству, основная ответственность за безопасность воздушного пространства лежит на Министерстве обороны через Военно-воздушные силы. В некоторых ситуациях могут вмешиваться структуры Пограничной полиции, особенно когда фиксируется незаконное пересечение государственной границы дронами.
Эксперт по безопасности и бывший государственный секретарь Министерства обороны Раду Бурдужа пояснил, что решения о возможном вмешательстве принимаются внутри военных структур, однако могут также обсуждаться на более высоком политическом уровне, включая президента страны как верховного главнокомандующего вооружёнными силами.
В свою очередь, бывший министр обороны Виталие Маринуца утверждает, что у Молдовы есть необходимая правовая база, однако реальная проблема заключается в недостатке технических возможностей для уничтожения дронов.
«Правовая база у нас есть, но, к сожалению, сбивать их нам почти нечем», — заявил Маринуца.
В последние годы власти Кишинёва начали инвестировать в модернизацию систем противовоздушной обороны, в том числе при поддержке Европейского союза. Министерство обороны недавно объявило, что второй радар для мониторинга воздушного пространства, приобретённый при поддержке ЕС, начнёт работать к июлю.
С начала российского вторжения в Украину Европейский союз предоставил Молдове военную помощь почти на 200 миллионов евро через Европейский механизм мира, средства направлены на модернизацию армии и укрепление противовоздушной обороны.
По данным Министерства обороны, Молдова уже приобрела системы ПВО MR-2 Viktor и электромагнитные ружья EDM4S, используемые для обнаружения и нейтрализации дронов. Также Пограничная полиция получила в 2024 году партию противодронного оружия.
Однако специалисты отмечают, что эффективность этих систем может быть подтверждена только в реальных условиях.
«Можно будет сказать, что Национальная армия способна сбивать дроны, только когда она собьёт хотя бы один. До этого момента нельзя судить о её возможностях», — заявил Раду Бурдужа.
Параллельно правительство в 2025 году утвердило новую военную стратегию на следующие десять лет, которая предусматривает полную модернизацию вооружённых сил и интеграцию Молдовы в европейскую архитектуру безопасности и обороны. Документ также включает создание современных структур военно-воздушных сил для защиты национального воздушного пространства.