В Молдове повысят выплаты профессиональным приёмным родителям.

В настоящее время при устройстве ребёнка на воспитание в семью профессионального приёмного родителя выплачивается единовременное пособие в размере около 3 670 леев, которое предоставляется в момент его интеграции в эту семью. Впоследствии ежемесячно выплачивается примерно 1 400 леев на содержание ребёнка, находящегося на воспитании, пишет realitatea.md

Средняя заработная плата профессионального родителя-воспитателя составляет около 8 000 леев, однако она варьируется в зависимости от уровня образования, профессионального опыта и количества детей, находящихся под опекой.

Официальный представитель министерства подчеркнул, что этих денежных сумм недостаточно с учётом той ответственности, которую берут на себя профессиональные приёмные родители. Он также отметил, что власти в настоящее время работают над переосмыслением содержания этой услуги.

«Сейчас мы работаем над переосмыслением самой услуги профессионального родительского воспитания, чтобы, с одной стороны, продолжить процесс деинституционализации всех детей, которые находятся в интернатных учреждениях, а с другой стороны — привлечь большее количество профессиональных приёмных родителей и предоставить им гораздо более благоприятные условия во всех смыслах», — заявил Игорь Кишкэ.

В настоящее время власти анализируют возможность повышения как заработной платы профессиональных приёмных родителей, так и пособий, выделяемых на содержание детей. Кроме того, рассматривается вопрос о введении новой формы договорных отношений между государством и профессиональными приёмными родителями.