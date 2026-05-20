theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
20 Мая 2026, 08:46
4 657
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове повысят выплаты профессиональным приёмным родителям

Пособия и зарплата профессиональных приёмных родителей в настоящее время пересматриваются. Об этом сообщил Игорь Кишкэ, начальник Управления политики по защите прав ребёнка и семей с детьми Министерства труда и соцзащиты.

В Молдове повысят выплаты профессиональным приёмным родителям.
В Молдове повысят выплаты профессиональным приёмным родителям.

В настоящее время при устройстве ребёнка на воспитание в семью профессионального приёмного родителя выплачивается единовременное пособие в размере около 3 670 леев, которое предоставляется в момент его интеграции в эту семью. Впоследствии ежемесячно выплачивается примерно 1 400 леев на содержание ребёнка, находящегося на воспитании, пишет realitatea.md

Средняя заработная плата профессионального родителя-воспитателя составляет около 8 000 леев, однако она варьируется в зависимости от уровня образования, профессионального опыта и количества детей, находящихся под опекой.

Официальный представитель министерства подчеркнул, что этих денежных сумм недостаточно с учётом той ответственности, которую берут на себя профессиональные приёмные родители. Он также отметил, что власти в настоящее время работают над переосмыслением содержания этой услуги.

«Сейчас мы работаем над переосмыслением самой услуги профессионального родительского воспитания, чтобы, с одной стороны, продолжить процесс деинституционализации всех детей, которые находятся в интернатных учреждениях, а с другой стороны — привлечь большее количество профессиональных приёмных родителей и предоставить им гораздо более благоприятные условия во всех смыслах», — заявил Игорь Кишкэ.

В настоящее время власти анализируют возможность повышения как заработной платы профессиональных приёмных родителей, так и пособий, выделяемых на содержание детей. Кроме того, рассматривается вопрос о введении новой формы договорных отношений между государством и профессиональными приёмными родителями.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте