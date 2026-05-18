18 Мая 2026, 10:26
В Молдове почти удвоилось число производственных травм в строительстве

Строительная отрасль остаётся самым опасным сектором экономики в Молдове. Общее число производственных травм за последние два года почти удвоилось, достигнув 63 случаев в прошлом году.

В Молдове почти удвоилось число производственных травм в строительстве.
В Молдове почти удвоилось число производственных травм в строительстве.

С начала текущего года уже произошёл 21 несчастный случай, 5 из них со смертельным исходом, пишет ipn.md

В Государственной инспекции труда заявили, что наиболее частыми несчастными случаями являются падения с высоты, попадание в работающие машины и оборудование, а также удары ими. Кроме того, встречаются падения с высоты материалов или других предметов.

По данным Государственной инспекции труда, большинство несчастных случаев происходит из-за нарушений правил охраны труда и техники безопасности, а также из-за недостаточной подготовки персонала и неадекватного распределения рабочих задач. Согласно законодательству, Государственная инспекция труда передаёт материалы расследования несчастных случаев на производстве в компетентные органы уголовного преследования в течение не более трёх дней после завершения протокола о расследовании.

В Государственной инспекции труда отмечают, что учреждение проводит информационно-просветительские кампании по предотвращению несчастных случаев на производстве, в том числе в строительном секторе, посредством обучения, мероприятий в учебных заведениях и информирования общественности в социальных сетях и на официальном сайте учреждения.

Источник
ipn
