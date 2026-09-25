В Молдове оформление авторизации объектов возобновляемой энергетики будет упрощено

Процесс выдачи авторизаций на проекты в области возобновляемой энергетики будет упрощён, а для некоторых установок сроки будут сокращены до одного месяца.

Парламент одобрил в первом чтении законопроект, который устанавливает предельные сроки для получения разрешений и заключений, а также предусматривает создание единой цифровой платформы для этих процедур, передаёт ipn.md

Проект также предусматривает создание зон ускоренного развития возобновляемой энергетики, которые будут преимущественно определяться на землях и в районах с низким воздействием на окружающую среду. В то же время будут исключены земельные участки, где такие проекты могут повлиять на объекты охраны окружающей среды.

Таким образом, для крупных электростанций процедура выдачи разрешений сможет занимать не более 24 месяцев, а для установок мощностью до 150 кВт — максимум 12 месяцев. В зонах, предназначенных для ускорения проектов в области возобновляемой энергетики, срок составит не более 12 месяцев. Для установок собственного потребления, в том числе установленных на зданиях, процедура должна будет завершаться максимум за три месяца. Фотоэлектрические панели мощностью до 100 кВт, установленные просюмерами, и тепловые насосы небольшой мощности можно будет разрешать в течение одного месяца.

Ещё одно изменение касается создания единой цифровой платформы, через которую разработчики смогут получать доступ к разрешительным документам, заключениям и согласованиям, необходимым для строительства, эксплуатации или модернизации электростанций. В настоящее время эти процедуры предполагают взаимодействие с несколькими учреждениями и платформами.

Законопроект также меняет механизм оплаты энергии, поставляемой в сеть просюмерами. Для новых установок избыточная энергия будет закупаться по цене на рынке на следующий день. Для уже существующих установок нынешний механизм будет сохраняться до конца 2027 года.

Что касается рынка биотоплива, проект предлагает создать Реестр, который позволит отслеживать сделки, вести учёт выбросов парниковых газов и выдавать сертификаты на возобновляемое топливо, предназначенное для транспорта. Одновременно импортёры и оптовые продавцы бензина и дизельного топлива будут обязаны вводить на рынок минимальную долю биотоплива.