Минздрав предлагает разрешить импорт дефицитных лекарств без местной авторизации.

Министерство здравоохранения разработало механизм, который позволит временно ввозить в страну критически важные отсутствующие лекарства, включая препараты, не зарегистрированные в Молдове.

Соответствующий проект приказа в настоящее время проходит процедуру согласования и публичных консультаций, передает rupor.md

По словам министра здравоохранения Александра Гаснаша, в предусмотренных законом случаях Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении (CAPCS) получит право допускать к тендерам незарегистрированные в стране медикаменты. Если жизненно необходимое лекарство исчезнет с рынка, ведомство сможет оперативно запустить процедуру временного разрешения на его импорт.

Главные нововведения проекта:

Отказ от разовых решений: Если Минздрав зафиксирует регулярные повторные запросы на один и тот же дефицитный препарат через экстренные каналы, ведомство перестанет рассматривать каждый случай отдельно.

Переход на постоянное финансирование: На основе данных о дефиците лекарства будут анализировать для последующего включения в постоянные программы — например, в списки компенсируемых препаратов или лекарств специального назначения.

Система раннего предупреждения: Агентство по лекарствам создаст реестр дефицитных медикаментов и запустит систему раннего оповещения о рисках исчезновения критически важных товаров. Поставщиков обяжут заранее предупреждать о возможных срывах графиков.

«Наша цель — перейти от реагирования на уже возникший кризис к заблаговременному выявлению рисков для пациента», — подчеркнул министр Александр Гаснаш.