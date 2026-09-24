theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 23:08
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минздрав предлагает разрешить импорт дефицитных лекарств без местной авторизации

Министерство здравоохранения разработало механизм, который позволит временно ввозить в страну критически важные отсутствующие лекарства, включая препараты, не зарегистрированные в Молдове.

Минздрав предлагает разрешить импорт дефицитных лекарств без местной авторизации.
Минздрав предлагает разрешить импорт дефицитных лекарств без местной авторизации.

Соответствующий проект приказа в настоящее время проходит процедуру согласования и публичных консультаций, передает rupor.md

По словам министра здравоохранения Александра Гаснаша, в предусмотренных законом случаях Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении (CAPCS) получит право допускать к тендерам незарегистрированные в стране медикаменты. Если жизненно необходимое лекарство исчезнет с рынка, ведомство сможет оперативно запустить процедуру временного разрешения на его импорт.

Главные нововведения проекта:

  • Отказ от разовых решений: Если Минздрав зафиксирует регулярные повторные запросы на один и тот же дефицитный препарат через экстренные каналы, ведомство перестанет рассматривать каждый случай отдельно.
  • Переход на постоянное финансирование: На основе данных о дефиците лекарства будут анализировать для последующего включения в постоянные программы — например, в списки компенсируемых препаратов или лекарств специального назначения.
  • Система раннего предупреждения: Агентство по лекарствам создаст реестр дефицитных медикаментов и запустит систему раннего оповещения о рисках исчезновения критически важных товаров. Поставщиков обяжут заранее предупреждать о возможных срывах графиков.

«Наша цель — перейти от реагирования на уже возникший кризис к заблаговременному выявлению рисков для пациента», — подчеркнул министр Александр Гаснаш.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте