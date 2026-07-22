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22 Июля 2026, 10:28
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В Молдове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Погода в Республике Молдова резко изменится. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый" уровень метеоопасности из-за атмосферной нестабильности для половины территории страны.

Ожидаются грозы, град и шквалистый ветер: в Молдове объявлено метеопредупреждение.
Ожидаются грозы, град и шквалистый ветер: в Молдове объявлено метеопредупреждение.

Предупреждение вступает в силу сегодня, в 12:00, и будет действовать до 23:00.

Согласно прогнозу, в этот период ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами количество осадков может составить от 15 до 45 литров на квадратный метр.

Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с.

Источник
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