В Молдове резко меняется погода: ожидаются дожди, грозы и ветер.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код атмосферной нестабильности на всей территории страны. Предупреждение вступило в силу сегодня в 13:00 и будет действовать до 23:00.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах количество осадков может достигать 15–30 литров на квадратный метр. Кроме того, не исключаются град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, пишет tv8.md

Завтра погодные условия улучшатся: днём воздух прогреется до +31 градуса, а ночью температура опустится до +16 градусов.