23 Июня 2026, 13:07
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В Молдове резко меняется погода: ожидаются дожди, грозы и ветер
Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код атмосферной нестабильности на всей территории страны. Предупреждение вступило в силу сегодня в 13:00 и будет действовать до 23:00.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах количество осадков может достигать 15–30 литров на квадратный метр. Кроме того, не исключаются град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, пишет tv8.md
Завтра погодные условия улучшатся: днём воздух прогреется до +31 градуса, а ночью температура опустится до +16 градусов.