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meteofor
14 Сентября 2026, 07:45
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В Молдове на этой неделе потеплеет до +27 градусов

В Молдове неделя начнется с дождей и относительно прохладной погоды, однако к выходным воздух прогреется до +27 градусов. Согласно прогнозу, с 14 по 20 сентября температура днем будет постепенно повышаться.

В Молдове на этой неделе потеплеет до +27 градусов.
В Молдове на этой неделе потеплеет до +27 градусов.

По данным meteofor.md, в понедельник, 14 сентября, ожидаются дожди. Днем температура составит около +20 градусов, ночью — до +15.

Во вторник осадки прекратятся, будет облачно. Температура поднимется до +22 градусов, ночью — около +15.

В среду, 16 сентября, воздух прогреется до +24 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью — около +15 градусов.

В четверг будет солнечно и до +25 градусов днем. Ночью температура опустится до +13.

В пятницу, 18 сентября, сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Днем — до +25 градусов, ночью — около +14.

В субботу ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем достигнет +25 градусов, ночью — +15.

В воскресенье, 20 сентября, станет еще теплее — до +27 градусов днем. Ночью ожидается около +15. Возможна переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

В Молдове на этой неделе потеплеет до +27 градусов

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Источник
meteofor
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