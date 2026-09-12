Глобальное потепление образовало замкнутый круг.

Это значит, что критический порог в 1,5 °C будет превышен раньше, и зайдем мы за него дальше.

Обратные связи, из-за которых экосистемы начинают выбрасывать больше углерода, усугубят климатический кризис, усилив глобальное потепление на 20–30% до конца нынешнего столетия. Таковы результаты расчетов климатологов, обнародованные в Environmental Research Letters.

Температуру повышают не только выбросы от сжигания ископаемого топлива. Потепление само порождает новое потепление. Например, более горячая атмосфера удерживает больше водяного пара, который задерживает больше тепла, а то тепло заставляет атмосферу удерживать еще больше водяного пара.

Климатические модели уже учитывают большинство подобных глобальных обратных связей и начали включать те из них, что нарушают запасы углерода в отдельных экосистемах. Но ни одна модель не охватывает все эти обратные связи сразу. Ученые показали, что спровоцированные человеком природные факторы нагреют планету дополнительно на 0,2–0,4 °C к 2100 году — вдобавок к как минимум 1–2 °C глобального потепления, которое и так ожидается к тому времени.

«Это означает, что порог в 1,5 °C мы перешагнем сильнее, чем думали, со всеми вытекающими последствиями», — предупреждает профессор Тим Лентон из Эксетерского университета.

В исследовании оценили совокупное влияние четырех таких обратных связей:

жизнедеятельность микробов в тающей вечной мерзлоте; выбросы метана нагревающимися болотами и торфяниками; усиление выбросов метана из прудов и озер; лесные пожары.

«Нам нужно в полной мере учитывать все источники выбросов, которые способствуют потеплению, иначе мы будем планировать неправильное будущее. Эти выбросы выпадают из углеродных бюджетов, и мы адаптируемся к неверным целям», — объясняет биогеохимик Кристина Шедель из Центра климатических исследований Вудвелла, одна из авторов статьи.

Значительная часть этого дополнительного потепления уже неизбежна, показывает моделирование. В климатическом сценарии, где выбросы человека снижаются после 2050 года, природные обратные связи добавляют в среднем 0,4 °C потепления к 2100 году. И даже если начать снижать выбросы уже сейчас, прибавка за счет обратных связей достигнет 0,2 °C к концу века.

«Это дополнительное потепление будет расти вплоть до 2100 года... потому что между моментом выброса и моментом, когда проявляется его влияние на температуру, есть задержка», — подчеркивает исследовательница.

По ее мнению, эти результаты должны не ввергать в уныние, а побудить к удвоению усилий по сокращению выбросов. Пока они продолжают расти, а климат один за другим ставит антирекорды.

Новые выводы означают, что правительствам придется вкладывать еще больше в такие меры, как защитные дамбы, засухоустойчивые культуры и системы раннего предупреждения о климатических переломных точках, согласен Лентон.

«Превышение целевого порога 1,5 °C может произойти раньше и оказаться выше, чем мы надеялись, а значит, понадобится больше адаптационных мер, чтобы справиться с его последствиями», — заключает он.