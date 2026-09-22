В Молдове литр бензина стоит дороже 34 леев.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 23 сентября.

По данным НАРЭ, дизельное топливо подорожает на 11 банов - до 36 леев 63 банов.

Дорожает и бензин. Максимальная стоимость 95-го бензина установлена на уровне 34,04 лея за литр — на 5 банов дороже предыдущего тарифа.

Отметим, что власти допускают, что стоимость дизтоплива может преодолеть психологическую отметку в 40 леев. Чтобы не допустить такого развития ситуации разрабатываются механизмы для быстрого вмешательства в случае, если цены на топливо продолжат расти.