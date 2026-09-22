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Point.md logoPoint
22 Сентября 2026, 11:52
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В Молдове литр бензина стоит дороже 34 леев

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 23 сентября.

В Молдове литр бензина стоит дороже 34 леев.
В Молдове литр бензина стоит дороже 34 леев.

По данным НАРЭ, дизельное топливо подорожает на 11 банов - до 36 леев 63 банов.

Дорожает и бензин. Максимальная стоимость 95-го бензина установлена на уровне 34,04 лея за литр — на 5 банов дороже предыдущего тарифа.

Отметим, что власти допускают, что стоимость дизтоплива может преодолеть психологическую отметку в 40 леев. Чтобы не допустить такого развития ситуации разрабатываются механизмы для быстрого вмешательства в случае, если цены на топливо продолжат расти.

В Молдове литр бензина стоит дороже 34 леев

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