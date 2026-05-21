В Молдове хотят увеличить площадь лесов до 25% для борьбы с опустыниванием
Молдове необходимо увеличить уровень лесистости до 25% территории страны, чтобы снизить последствия климатических изменений и риск опустынивания.
Об этом заявили специалисты лесной отрасли, передает moldova1.md
Сейчас леса покрывают лишь около 11,6% территории республики — это самый низкий показатель в Европе.
В агентстве Moldsilva сообщили, что весной этого года были проведены работы по восстановлению леса и озеленению на площади 3 200 гектаров. Кампания проходила в рамках Национального плана по расширению и восстановлению лесного фонда.
По словам директора агентства Николае Мунтяну, благоприятные погодные условия позволили полностью выполнить поставленный план. В ближайшее время специалисты оценят результаты весенней кампании и продолжат подготовку к осенним посадкам.
В Moldsilva подчёркивают, что расширение лесных площадей особенно важно для центральных и южных районов страны, наиболее уязвимых к климатическим изменениям и засухе.
Национальная программа лесонасаждения «Поколение леса» была запущена в 2023 году по инициативе президента Майя Санду. Власти намерены высадить 145 тысяч гектаров леса до 2032 года.
За последние три года в стране уже высадили около 20 тысяч гектаров леса, а только этой весной — более 7 тысяч гектаров и около 32 миллионов саженцев. Власти рассчитывают, что благодаря модернизации питомников и внешнему финансированию темпы озеленения вырастут до 14 тысяч гектаров в год.