23 Мая 2026, 21:00
В Молдове интерес к "Евровидению" резко возрос: число зрителей увеличилось более чем вдвое

Teleradio-Moldova опубликовало данные о зрительской аудитории конкурса песни "Евровидение-2026" в Вене (Австрия).

Интерес зрителей к конкурсу в Молдове достиг самых высоких показателей за последние годы, поскольку Молдова вернулась на Евровидение после годичного перерыва, передает logos-pres.md

Финал, в котором Сатоши выступал с песней «Viva Moldova!», посмотрели 67 054 человека, что составило 20,94% от общего числа зрителей, достигнув пика в 37,41% во время голосования. 

Это на 251% больше по сравнению с аудиторией финала 2024 года и на 375% больше, чем в прошлом году, когда Молдова не участвовала в конкурсе, — 17 880 зрителей. 

Первый полуфинал, в котором Молдова боролась за место в финале, посмотрели 72 954 зрителя, что составило 16,59% от общего числа зрителей, а второй полуфинал — 9,7%. Молдову на Евровидении-2026 представлял Сатоши с песней «Viva, Moldova!», занявший 8-е место в финале. Молдова получила 12 баллов по результатам зрительского голосования в Италии, Румынии и Украине.

