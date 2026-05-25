radiomoldova.md
25 Мая 2026, 12:05
В Молдове этим летом откроют почти 20 тысяч мест в детских лагерях

Как сообщили в Министерстве образования и науки, детей примут 27 государственных и 14 частных лагерей. Точное количество мест станет известно после завершения всех проверок и выдачи разрешений.

Помимо лагерей с проживанием, в школах и внешкольных учреждениях организуют дневной отдых. В министерстве отметили, что при подготовке сезона особое внимание уделяют безопасности детей, санитарным требованиям и программе досуга, пишет radiomoldova.md

По предварительным расчетам, один день отдыха в лагере с проживанием обойдется примерно в 402 лея, а в дневном лагере — в 315 леев. Четверть путевок предоставят бесплатно детям из уязвимых семей. Для остальных родителей предусмотрена оплата в размере 20% от полной стоимости.

Сезон начнется в июне и завершится в конце августа. За лето планируют провести от трех до шести смен длительностью 10–15 дней. В Минобразования ранее предупреждали, что стоимость путевок в этом году вырастет примерно на 4,7%.

