В Молдове для переписи населения-2030 будет использован ИИ.

Официальная статистика готовится использовать государственные регистры, базы данных и цифровые следы вместо традиционного сплошного обхода домов. Граждане смогут сами проверять свои данные через интернет.

Такие рекомендации дает ООН национальным ведомствам для подготовки к следующему раунду всемирной переписи, сообщает logos-press.md

Всемирную перепись населения раунда 2030 года ожидают серьезные технологические и методологические изменения. Они обусловлены цифровизацией жизни населения и сферы государственных услуг. увеличением перечня сведений о населении в информационных ресурсах и требованиями к статистике поставлять актуальные данные практически в реальном времени.

Концепция учета населения на основе цифровых следов «признаков жизни», в частности, минимизирует личные контакты переписчиков и исключит человеческий фактор. Из этого исходит статистический отдел ООН при организации следующего раунда. На организованном по обмену опытом международном вебинаре молдавскому статистическому ведомству было чем поделиться со своими иностранными коллегами.

Опыт Молдовы

Руководитель Главного управления статистических методов и инноваций Национального статистического управления Лилиан Галер поделился опытом Молдовы в использовании кадастровых и других административных данных, внедрении инновационных методов интеграции данных и геокодирования.

Также было представлено использование концепции «признаков жизни» для улучшения оценок численности населения с постоянным местом жительства путем минимизации ошибок охвата. Национальное бюро статистики в рамках переписи-2024 и пилотных проектов активно внедряет геоинформационные системы и начинает интеграцию административных регистров для верификации постоянного населения.

Опыт Молдовы в использовании геопространственной информации будет не единственной инновацией. Метод «признаков жизни», под которым в статистике понимают активность человека в государственных и коммерческих базах данных, социальных сетях, подтверждает его фактическое проживание на территории страны. Наличие «следов» позволяет автоматически учитывать граждан без личного контакта с переписчиками.

Цифровые следы

Граждане порой сами не понимают, как оставляют «следы». Получение пенсий, пособий, обращение за медицинской помощью или регистрация покупки, оплата счетов подтверждает, что жилье не пустует. А модернизированный учет пограничного контроля и реестров миграционных служб актуальны для верификации постоянного населения.

В эпоху ИИ население планеты «пересчитают» частично автоматически — гражданам останется лишь подтвердить информацию. Возможности ИИ связывать цифровые следы одного человека из разных баз данных (налоги, медицина, ЖКХ), даже если в записях есть разночтения, огромны.

Перепись жилищ строится на тех же принципах — нейросети изучают космические фотографии для поиска новых жилых построек, планирования маршрутов и верификации плотности застройки. Разработка алгоритмов, чтобы избежать ошибок, ведется. Готовность стран прибегнуть полностью к этому методу разная и зависит от уровня внедрения ИИ.