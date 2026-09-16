В Молдове чиновникам запретят работать в учреждениях, которые они контролировали.

Лица, занимавшие высокие должности в Молдове, не смогут в течение полутора лет после прекращения мандата или служебных отношений устраиваться на работу в организации, которые они контролировали в период исполнения полномочий.

Новые ограничения вступили в силу 13 сентября. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч леев, а в некоторых случаях — запрет занимать государственные должности в течение трех лет, сообщает Radio Moldova.

В частности, ограничения распространяются на лиц, занимавших государственные должности, работавших в кабинете лица, занимающего государственную должность, а также занимавших высшие руководящие государственные должности.

Таким образом, в течение 18 месяцев с момента прекращения мандата или трудовых либо служебных отношений им запрещается:

соглашаться на трудоустройство или оказывать услуги, напрямую или косвенно, в коммерческих или некоммерческих организациях, деятельность которых непосредственно контролировалась, регулировалась или находилась под надзором с их стороны во время исполнения мандата или служебных обязанностей;

работать в государственных или муниципальных предприятиях либо акционерных обществах, в которых государству принадлежит доля в уставном капитале, если ранее они напрямую представляли государство в органах управления этих организаций;

заключать напрямую или косвенно, в том числе через близких лиц, коммерческие договоры с государственным органом, в котором они исполняли мандат или занимали должность, а также с другими учреждениями, предприятиями или организациями, в отношении которых они обладали полномочиями по координации, надзору, контролю, регулированию или принятию решений.

За несоблюдение этих ограничений предусмотрены штрафы от 7500 до 20 000 леев.

По данным Национального органа по неподкупности, инспекторы по неподкупности имеют право устанавливать факты таких правонарушений, применять санкции и составлять соответствующие акты. Кроме того, в зависимости от обстоятельств они могут потребовать прекращения мандата либо трудовых или служебных отношений, а также установить запрет сроком на три года занимать должности, лица на которых обязаны декларировать имущество и личные интересы.