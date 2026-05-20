В Минсельхозе и некоторых подчиненных структурах проведут институциональную реорганизацию.

Цель процесса — адаптация административной системы к новым обязанностям в процессе европейской интеграции и к преобразованиям в агропродовольственном секторе, передает noi.md

В этой связи правительство на сегодняшнем заседании утвердило проект поправок к некоторым положениям, касающимся организации и функционирования Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и организационных структур в его сфере компетенции.

Основные меры направлены на реструктуризацию и оптимизацию некоторых внутренних подразделений министерства и подчиненных административных органов, усиление функций координации государственной политики, европейской интеграции, внутреннего аудита, цифровизации и финансового управления, а также корректировку полномочий некоторых учреждений в области исследований и производства семян.

Проект также предусматривает меры по административной реорганизации и перераспределению институциональных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности и снижения бюджетных затрат.

«Внедрение предложенных поправок будет способствовать укреплению административного и функционального потенциала агропродовольственного сектора, улучшению внутренних процессов и обеспечению более эффективной координации политики и инвестиционных проектов в этой области», — заявила Инна Бутучел, заместитель генерального секретаря министерства.