theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
20 Мая 2026, 22:51
865
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Минсельхозе и некоторых подчиненных структурах проведут институциональную реорганизацию

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также ряд подчиненных органов и учреждений, подлежат реорганизации и институциональной реструктуризации.

В Минсельхозе и некоторых подчиненных структурах проведут институциональную реорганизацию.
В Минсельхозе и некоторых подчиненных структурах проведут институциональную реорганизацию.

Цель процесса — адаптация административной системы к новым обязанностям в процессе европейской интеграции и к преобразованиям в агропродовольственном секторе, передает noi.md

В этой связи правительство на сегодняшнем заседании утвердило проект поправок к некоторым положениям, касающимся организации и функционирования Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и организационных структур в его сфере компетенции. 

Основные меры направлены на реструктуризацию и оптимизацию некоторых внутренних подразделений министерства и подчиненных административных органов, усиление функций координации государственной политики, европейской интеграции, внутреннего аудита, цифровизации и финансового управления, а также корректировку полномочий некоторых учреждений в области исследований и производства семян.

Проект также предусматривает меры по административной реорганизации и перераспределению институциональных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности и снижения бюджетных затрат. 

«Внедрение предложенных поправок будет способствовать укреплению административного и функционального потенциала агропродовольственного сектора, улучшению внутренних процессов и обеспечению более эффективной координации политики и инвестиционных проектов в этой области», — заявила Инна Бутучел, заместитель генерального секретаря министерства.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте