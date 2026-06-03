В Леова планируют построить мост через Прут: проект включён в планы Румынии.

По его словам, возведение капитального сооружения требует значительных финансовых вложений и времени, однако данный проект уже включён в планы развития инфраструктуры Румынии, пишет stiri.md

«Строительство моста — дело дорогостоящее и небыстрое. Мы видим это на примере моста Унгень–Унгень. Однако перебои в работе поста, как правило, длятся очень недолго, поэтому перебрасывать сотрудников на другие пункты пропуска нет необходимости», — пояснил Раду Врабие.

Глава Таможенной службы подчеркнул, что приостановка деятельности на посту Леова–Бумбэта носит кратковременный характер и не требует перераспределения персонала.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что проект постоянного моста будет реализован в ближайшие годы. Это, в свою очередь, значительно улучшит транспортное сообщение между Республикой Молдова и Румынией.

«Я ознакомился с инфраструктурным планом наших румынских коллег, и строительство моста в Леове там действительно предусмотрено. Очень надеюсь, что в ближайшие годы этот мост появится, и тогда мы избавимся от этой небольшой, но досадной проблемы», — резюмировал директор Таможенной службы.