Тело пропавшего в реке Прут ребенка обнаружили в трех километрах от места купания
Тело ребенка было обнаружено примерно в трех километрах от места, где он вошел в воду, чтобы искупаться.
Об этом сообщила Нацполиция.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Унген совместно со специализированными подразделениями проводили масштабные поисковые мероприятия после сообщения об исчезновении 9-летнего ребенка из этого же населенного пункта.
Мальчик уехал из дома на самокате и не вернулся.
В рамках поисковых мероприятий полицейские проверили все возможные места и опросили местных жителей.
В ходе расследования было установлено, что ребенок вместе с другими детьми отправился к реке Прут.
По предварительным данным, дети вошли в воду, чтобы искупаться. В какой-то момент мальчика унесло сильным течением реки, после чего он исчез из поля зрения.
Личные вещи ребенка, оставленные на берегу перед тем, как он вошел в воду, были обнаружены сотрудниками полиции.