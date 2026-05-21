В кондоминиумах появятся новые правила управления и голосования.

Так, для создания ассоциации собственников будет необходима подпись как минимум половины собственников в случае ассоциаций, управляющих несколькими кондоминиумами, и как минимум одной четверти собственников для ассоциаций, относящихся к одному кондоминиуму. В настоящее время законодательство предусматривает, что для учреждения ассоциации достаточно пяти подписей, передает moldpres.md

Также для избрания администратора, членов и председателя совета, а также ревизионной комиссии потребуется голосование более чем половины от общего числа собственников кондоминиума. Тот же порог будет применяться и при утверждении годового бюджета ассоциации.

Новые положения также допускают реорганизацию существующих структур, так что собственники в ассоциациях, которые управляют несколькими кондоминиумами, могут принять решение о создании отдельной ассоциации для своего блока или жилого комплекса, которая будет функционировать на тех же правовых условиях.