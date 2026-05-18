realitatea.md
18 Мая 2026, 18:44
7 970
В Кишинёве за неделю зарегистрировали более 1 200 случаев инфекционных заболеваний

На прошлой неделе в Кишинёве было зарегистрировано 1 295 случаев инфекционных заболеваний — на 185 больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщила представитель муниципальной сферы здравоохранения и социальной помощи Алёна Дрэгэнел. По её словам, в столице фиксируется рост заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей, передает realitatea.md

«Зарегистрировано 839 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей по сравнению с 750 случаями неделей ранее. Число тяжёлых острых респираторных инфекций выросло до 64 случаев против 45 на предыдущей неделе», — отметила она.

Почти половина заболевших — 49,6% — дети в возрасте от 0 до 17 лет.

В приёмные отделения муниципальных клинических больниц поступило около 4 000 обращений, что на 688 больше, чем неделей ранее. Из них 1 717 пациентов были госпитализированы.

В сфере социальной помощи поддержку получили 2 424 человека и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Социальные работники также провели 2 720 выездов на дом к пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.

Источник
