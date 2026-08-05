5 Августа 2026, 22:50
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В Кишинёве благоустроили все муниципальные пляжи у водоёмов.
В Кишинёве благоустроили все муниципальные пляжи у водоёмов
Были оборудованы кабинки для переодевания, а душевые, установленные на пляжах, регулярно проверяются.
«Водолазы очищают озёра от мусора, а прибрежную зону — от водорослей. Пляжи рыхлят и подсыпают свежим песком. Муниципальные службы установили информационные стенды возле водоёмов и просят жителей соблюдать размещённые на них рекомендации», — сообщили представители примэрии, передает stiri.md
В связи с этим муниципальные власти призывают горожан соблюдать осторожность, а родителей — не оставлять детей без присмотра.
В список благоустроенных муниципальных пляжей входят:
- две пляжные зоны в парке «Ла Извор»;
- парк «Валя Морилор»;
- парк «Валя Трандафирилор»;
- лесопарк «Думитру Рышкану».
Кроме того, примэрия Кишинёва благоустроила набережную у пляжа в Вадул-луй-Водэ.