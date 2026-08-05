В Кишинёве благоустроили все муниципальные пляжи у водоёмов.

Были оборудованы кабинки для переодевания, а душевые, установленные на пляжах, регулярно проверяются.

«Водолазы очищают озёра от мусора, а прибрежную зону — от водорослей. Пляжи рыхлят и подсыпают свежим песком. Муниципальные службы установили информационные стенды возле водоёмов и просят жителей соблюдать размещённые на них рекомендации», — сообщили представители примэрии, передает stiri.md

В связи с этим муниципальные власти призывают горожан соблюдать осторожность, а родителей — не оставлять детей без присмотра.

В список благоустроенных муниципальных пляжей входят:

две пляжные зоны в парке «Ла Извор»;

парк «Валя Морилор»;

парк «Валя Трандафирилор»;

лесопарк «Думитру Рышкану».

Кроме того, примэрия Кишинёва благоустроила набережную у пляжа в Вадул-луй-Водэ.