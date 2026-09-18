В Кишиневе водитель Skoda проигнорировал требование полиции и попытался скрыться.

В столичном секторе Чеканы сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Варница автомобиль Skoda, водитель которого проигнорировал дорожный знак «Движение запрещено».

Патрульные потребовали от водителя остановиться, однако он не подчинился и продолжил движение. Требования остановиться были повторены, после чего автомобиль преследовали по улицам Вадул-луй-Водэ, Мештерул Маноле, Волунтарилор и Мария Дрэган.

Впоследствии автомобиль удалось остановить на улице Мештерул Маноле. За рулем находился 29-летний мужчина.

Водителя доставили в Республиканский наркологический диспансер для взятия биологических образцов.

За выявленные нарушения в отношении водителя были составлены соответствующие материалы, которые направили в суд с рекомендацией применить санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.