19 Сентября 2026, 20:45
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В Кишиневе в троллейбусе заметили собаку-потеряшку.
В Кишиневе в троллейбусе заметили собаку-потеряшку
В столице в троллейбусе Nr1 заметили собаку, которая, предположительно, потерялась. Информацию опубликовали в социальных сетях.
По словам автора публикации, собака самостоятельно зашла в троллейбус на остановке на улице Николае Титулеску в секторе Ботаника. Транспорт двигался в сторону центра города.
«Кто потерял эту собаку на Ботанике? Она зашла на остановке Титулеску в сторону центра», — говорится в сообщении.
Публикация вызвала большой отклик: ею поделились сотни пользователей соцсетей, пытаясь помочь найти хозяев животного.