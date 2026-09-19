В Кишиневе в троллейбусе заметили собаку-потеряшку.

В столице в троллейбусе Nr1 заметили собаку, которая, предположительно, потерялась. Информацию опубликовали в социальных сетях.

По словам автора публикации, собака самостоятельно зашла в троллейбус на остановке на улице Николае Титулеску в секторе Ботаника. Транспорт двигался в сторону центра города.

«Кто потерял эту собаку на Ботанике? Она зашла на остановке Титулеску в сторону центра», — говорится в сообщении.

Публикация вызвала большой отклик: ею поделились сотни пользователей соцсетей, пытаясь помочь найти хозяев животного.