В Кишиневе Совет Европы расширил права по конфискации преступных активов.

Новый договор модернизирует правовые и институциональные рамки для возвращения активов в ответ на все более изощренные, транснациональные и технологически развитые преступные сети, отмечается в пресс-релизе Совета Европы, пишет logos-pres.md

Он расширяет возможности властей по мониторингу и пресечению подозрительных транзакций и конфискации активов, включая криптоактивы, полученные преступным путем.

«Демократическая безопасность зависит от сильных институтов, общественного доверия и верховенства права — основ, которые подрываются незаконными финансовыми потоками, когда они свободно перемещаются по глобальной финансовой системе, чему способствуют новые технологии. С помощью этого протокола государства получают более эффективные средства для борьбы с отмыванием денег, пресечения деятельности преступных сетей, защиты демократии в разных странах и с использованием различных технологий, а также для лучшей защиты жертв финансовых преступлений», — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Новые механизмы борьбы с отмыванием денег

Протокол модернизирует и укрепляет Варшавскую конвенцию — основополагающий инструмент в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — и опирается на более чем два десятилетия ее применения, на пересмотренные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и на законодательство ЕС.

Вводится ряд важных новых механизмов. Государства смогут конфисковать любые активы осужденного лица, помимо тех, которые связаны с конкретными преступлениями, если национальный суд установит, что имущество получено в результате преступной деятельности.

Конфискация без вынесения обвинительного приговора также будет возможна по решению суда, если есть подозрение, что активы являются доходами от преступной деятельности.

Имущество криминального происхождения, находящееся в распоряжении третьих лиц, также может быть изъято или конфисковано, при этом предусмотрены гарантии для лиц, действующих добросовестно.

Больше прав компетентным органам

Протокол требует от каждой стороны создания или назначения управления по возвращению активов, которому поручено отслеживать активы криминального происхождения. А также органа по управлению активами, ответственного за надлежащее управление замороженными, изъятыми и конфискованными активами.

Документ также укрепляет подразделения финансовой разведки, расширяя их полномочия по получению данных от более широкого круга организаций, включая поставщиков услуг виртуальных активов, и расширяя ситуации, в которых эти подразделения осуществляют свои полномочия по мониторингу и приостановлению деятельности.

Компетентные органы получат быстрый доступ к данным, хранящимся в финансовых учреждениях и у поставщиков услуг виртуальных активов, в частности, к информации о владельцах счетов и владельцах криптоактивов, посредством централизованных автоматизированных или аналогичных эффективных механизмов.

Расширение возможностей сотрудничества

Для укрепления международного сотрудничества протокол расширяет и улучшает обмен информацией, вводит возможность создания совместных следственных групп, устанавливает формы для трансграничного сотрудничества и регулирует соглашения о совместном использовании активов между государствами.

Прямое, обязательное сотрудничество между органами по возвращению активов и между органами управления активами сторон будет способствовать обмену информацией и ускоренным действиям по поддержке замораживания или ареста активов, подлежащих конфискации.

Ключевой особенностью протокола является приоритет, отдаваемый жертвам. При определенных условиях государства могут возвращать конфискованное имущество законным владельцам или компенсировать жертвам ущерб даже до вынесения окончательного решения о конфискации.

Протокол также призывает государства использовать конфискованные или изъятые преступные активы в социальных или общественных целях, например, используя активы, изъятые у наркоторговцев, для поддержки реабилитационных центров.

Дополнительный протокол будет открыт для подписания на конференции по киберпреступности, которая состоится в Страсбурге 14 октября 2026 года. Для вступления протокола в силу требуется пять ратификаций, в том числе три от государств-членов Совета Европы.