22 Мая 2026, 19:10
2 646
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кишиневе «Последний звонок» прозвенит 29 мая
Мэрия Кишинева официально утвердила дату и правила проведения торжественных линеек по случаю окончания 2025–2026 учебного года.
В учреждениях начального и среднего образования столицы традиционный «Последний звонок» прозвенит в пятницу, 29 мая, передает rupor.md
Для обеспечения порядка столичные власти ввели ряд обязательных требований к организации праздничных мероприятий:
- Ограничение по времени: официальная часть линеек не должна превышать 45 минут.
- Безопасность: администрации учебных заведений обязаны гарантировать строгий порядок и защиту участников.
- Официальный протокол: линейки сохранят строго торжественный характер с обязательным чествованием государственной символики и символов муниципия Кишинев.
- Атмосфера: учеников, родителей и педагогов призывают поддерживать уважительную и праздничную атмосферу.
Также в рамках праздничных линеек школьников детально проинформируют об итогах второго семестра и графике проведения выпускных и национальных экзаменов, утвержденном Министерством образования и исследований.