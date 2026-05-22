22 Мая 2026, 19:10
2 646
В Кишиневе «Последний звонок» прозвенит 29 мая

Мэрия Кишинева официально утвердила дату и правила проведения торжественных линеек по случаю окончания 2025–2026 учебного года.

В учреждениях начального и среднего образования столицы традиционный «Последний звонок» прозвенит в пятницу, 29 мая, передает rupor.md

Для обеспечения порядка столичные власти ввели ряд обязательных требований к организации праздничных мероприятий: 

  • Ограничение по времени: официальная часть линеек не должна превышать 45 минут. 
  • Безопасность: администрации учебных заведений обязаны гарантировать строгий порядок и защиту участников. 
  • Официальный протокол: линейки сохранят строго торжественный характер с обязательным чествованием государственной символики и символов муниципия Кишинев. 
  • Атмосфера: учеников, родителей и педагогов призывают поддерживать уважительную и праздничную атмосферу.

Также в рамках праздничных линеек школьников детально проинформируют об итогах второго семестра и графике проведения выпускных и национальных экзаменов, утвержденном Министерством образования и исследований.

Источник
rupor.md logorupor
