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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 15:30
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В Кишиневе ограничат движение на пяти улицах

С понедельника, 28 сентября, в Кишиневе частично ограничат движение на улице Измаил, проспекте Национального возрождения и улице Сихаструлуй.

В Кишиневе ограничат движение на пяти улицах.
В Кишиневе ограничат движение на пяти улицах.

В тот же день на несколько часов перекроют участки Армянской и улицы Митрополита Варлаама, сообщила мэрия столицы, передает rupor.md

Из-за ремонта дорог с 28 сентября по 30 ноября движение по полосам ограничат на улице Измаил между проспектом Штефана чел Маре и улицей Григоре Уреке, а также на проспекте Национального возрождения между проспектом Григоре Виеру и улицей Цирка.

На улице Сихаструлуй, от Хынчештского шоссе до улицы Ливадарилор, частичные ограничения продлятся с 28 сентября по 30 октября.

В понедельник, 28 сентября, с 08:30 до 15:00 проезд закроют на Армянской между проспектом Штефана чел Маре и улицей Митрополита Варлаама. Перекроют также участок улицы Митрополита Варлаама от Болгарской до Армянской. Там будут обрезать и удалять деревья, которые, по оценке мэрии, могут представлять опасность.

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Источник
rupor.md logorupor
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