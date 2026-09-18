В Кишиневе мошенники убедили пенсионерку передать курьеру более 1,1 млн леев.

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако еще о двух случаях, произошедших ранее, пострадавшие сообщили только сейчас. Общая сумма ущерба оценивается в 1 230 635 леев.

Один из случаев мошенничества произошел в период с 10 по 16 сентября в Кишиневе.

64-летней женщине позвонил неизвестный, который сначала представился сотрудником компании Premier Energy, а затем — сотрудником полиции.

Под вымышленным предлогом женщину убедили передать через курьера 1 120 735 леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить еще 44 попытки мошенничества до того, как был причинен материальный ущерб.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать деньги или банковские данные незнакомым людям, независимо от того, сотрудниками какого учреждения они представляются.