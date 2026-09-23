В Кишиневе частично перекроют улицу Иона Думенюка почти на три недели

В столичном секторе Чеканы будет частично приостановлено дорожное движение по улице Профессора Иона Думенюка в районе пересечения с улицей Николае Милеску-Спэтару и бульваром Мирчи чел Бэтрын.

В Кишиневе частично перекроют улицу Иона Думенюка почти на три недели.