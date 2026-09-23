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23 Сентября 2026, 17:34
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В Кишиневе частично перекроют улицу Иона Думенюка почти на три недели

В столичном секторе Чеканы будет частично приостановлено дорожное движение по улице Профессора Иона Думенюка в районе пересечения с улицей Николае Милеску-Спэтару и бульваром Мирчи чел Бэтрын.

В Кишиневе частично перекроют улицу Иона Думенюка почти на три недели.
В Кишиневе частично перекроют улицу Иона Думенюка почти на три недели.

Ограничения будут действовать с 24 сентября по 13 октября.

Они вводятся в связи с ремонтными работами на основании распоряжения мэрии Кишинева.

Водителям рекомендуют учитывать введенные ограничения и выбирать альтернативные маршруты.

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