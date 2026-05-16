16 Мая 2026, 20:00
7 843
В финале "Евровидения-2026" Satoshi выступит под номером 16

В Венском городском зале (Wiener Stadthalle) состоится гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2026», посвященного 70-летию конкурса, в котором примут участие 35 исполнителей, отобранных 25-ю странами.

Сегодня состоится гранд-финал Евровидения-2026: Satoshi выступит под номером 16.
Сегодня состоится гранд-финал Евровидения-2026: Satoshi выступит под номером 16.

Представитель Молдовы Satoshi выйдет на сцену с песней «Viva, Moldova!» и исполнит её под номером 16, передаёт ipn.md

Для Республики Молдова этот момент имеет особое значение, поскольку артист подчеркнул нумерологическое совпадение между его позицией в конкурсе и датой финала. 

«Мы, Республика Молдова, выступим под номером 16. 16-го числа голосуем за номер 16 и сделаем так, чтобы имя нашей страны было на устах людей всего мира», — написал Satoshi в Facebook, призывая диаспору и публику поддержать песню.

По словам организаторов, голосование зрителей начнётся перед первым выступлением и продолжится на протяжении всего шоу, включая примерно 40 минут после исполнения последней песни. Почитатели могут голосовать по телефону, отправлять SMS или через платформу esc.vote, в зависимости от страны проживания, при этом каждый зритель имеет возможность подать до 10 голосов.

Гранд-финал песенного конкурса «Евровидение-2026» начнётся в субботу, 16 мая, с 22:00 (по времени Молдовы) и будет транслироваться в прямом эфире, в том числе и на площади Великого национального собрания в Кишинёве.

Источник
ipn
