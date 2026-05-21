21 Мая 2026, 10:35
13 528
В Чимишлии построенный на бюджетные деньги рынок пустует почти два года

Власти Чимишлии инвестировали миллионы леев в создание современного сельскохозяйственного рынка и цеха по переработке фруктов и овощей. Однако спустя почти два года оба объекта остаются неработоспособными.

Пока построенные на бюджетные деньги помещения пустуют, местные жители по-прежнему торгуют скотом и сельскохозяйственной продукцией под открытым небом, в условиях, далёких от надлежащих, пишет jurnal.md

Проект современного сельскохозяйственного рынка был запущен ещё в 2019 году. В 2024 году при финансовой поддержке Польши, которая пожертвовала более двух миллионов леев, были обустроены торговые площадки для овощеводов и садоводов. Однако построенная инфраструктура до сих пор не используется. Местные власти ссылаются на отсутствие спроса со стороны торговцев и на бюрократические проблемы.

Директор муниципального предприятия Servicii Publice Cimișlia Вячеслав Молиштяну утверждает, что заявок от потенциальных пользователей не поступало. Кроме того, до сих пор не установлены тарифы на переработку сельскохозяйственной продукции.

«На данный момент тарифы не установлены, поскольку не рассчитаны для каждого вида продукции: не определены сроки и стоимость резки, сушки, упаковки. В этой сфере нам ещё предстоит поработать. Пока у нас не было обращений ни от физических лиц, ни от экономических агентов, чтобы мы могли разработать соответствующие нормативы», — заявил Вячеслав Молиштяну.

В свою очередь, примар города Чимишлия Серджиу Андронаки пояснил, что рынок для торговли скотом и птицей не может быть введён в эксплуатацию из-за проблем с кадастровым оформлением земельного участка.

«Чтобы мы могли предоставить место для торговли на рынке скота и птицы, мы не можем передать муниципальному предприятию весь построенный участок, поскольку у него нет кадастрового номера. А для получения разрешения на функционирование рынка необходимо иметь этот номер», — объяснил Серджиу Андронаки.

На вопрос о том, когда же заработает построенный на бюджетные средства рынок, градоначальник не назвал конкретных сроков.

«Как только это станет возможным. Это и в наших интересах — чтобы он заработал, потому что были вложены средства местного бюджета в дорогу, тротуар и строительство всего комплекса. Просто, сами понимаете, одно цепляется за другое», — добавил примар.

Тем временем обустроенные торговые площади и инфраструктура, построенная на государственные деньги, продолжают приходить в упадок. А местные торговцы по-прежнему вынуждены продавать скот и сельскохозяйственную продукцию в самодельных, неприспособленных для этого условиях.

Источник
jurnal.md logojurnal
