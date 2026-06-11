В Бричанском районе сильные дожди вызвали наводнения в ряде населённых пунктов.

В селе Табаны из-за обильных осадков оказались затоплены сельскохозяйственные угодья, что привело к ущербу для местных фермеров. Также под водой оказались участки региональных дорог, что затруднило движение транспорта и осложнило передвижение жителей, передает realitatea.md

По данным очевидцев, река Лопатник вышла из берегов, в результате чего были затоплены приусадебные участки местных жителей.

Местные власти в настоящее время проводят оценку ущерба, нанесённого непогодой, и собирают информацию о последствиях стихии.



