11 Июня 2026, 23:54
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В Бричанском районе сильные дожди вызвали наводнения в ряде населённых пунктов
В результате сильных ливней, прошедших 11 июня во второй половине дня, в Бричанском районе зафиксированы подтопления в нескольких населённых пунктах.
В селе Табаны из-за обильных осадков оказались затоплены сельскохозяйственные угодья, что привело к ущербу для местных фермеров. Также под водой оказались участки региональных дорог, что затруднило движение транспорта и осложнило передвижение жителей, передает realitatea.md
По данным очевидцев, река Лопатник вышла из берегов, в результате чего были затоплены приусадебные участки местных жителей.
Местные власти в настоящее время проводят оценку ущерба, нанесённого непогодой, и собирают информацию о последствиях стихии.