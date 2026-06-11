theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
11 Июня 2026, 23:54
1 264
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Бричанском районе сильные дожди вызвали наводнения в ряде населённых пунктов

В результате сильных ливней, прошедших 11 июня во второй половине дня, в Бричанском районе зафиксированы подтопления в нескольких населённых пунктах.

В Бричанском районе сильные дожди вызвали наводнения в ряде населённых пунктов.
В Бричанском районе сильные дожди вызвали наводнения в ряде населённых пунктов.

В селе Табаны из-за обильных осадков оказались затоплены сельскохозяйственные угодья, что привело к ущербу для местных фермеров. Также под водой оказались участки региональных дорог, что затруднило движение транспорта и осложнило передвижение жителей, передает realitatea.md

По данным очевидцев, река Лопатник вышла из берегов, в результате чего были затоплены приусадебные участки местных жителей.

Местные власти в настоящее время проводят оценку ущерба, нанесённого непогодой, и собирают информацию о последствиях стихии.


Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте