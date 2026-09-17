В Бендерах третий день подряд проходят акции против политики Кишинева.

Утром 17 сентября участники пришли к Дворцу культуры имени Ткаченко, где по четвергам проходят заседания Объединенной контрольной комиссии. Митингующие держали те же плакаты, которые использовались во время предыдущих акций.

15 и 16 сентября людей собирали у незаконного пункта пропуска на выезде из города. На плакатах были надписи «Нет геноциду приднестровского народа», «Приднестровье — самодостаточное государство» и «Миротворческой операции на Днестре быть», пишет rupor.md

Еще одна похожая акция прошла 10 сентября у Дворца культуры имени Ткаченко. В тот день в заседании ОКК участвовал новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофер Смит.

По данным Zona de Securitate, среди участников нынешних митингов есть люди, связанные с приднестровским режимом. Издание также отмечает, что несогласованные акции и открытая критика местной администрации в регионе жестко контролируются и могут привести к преследованию. На этом фоне возникают сомнения в том, что протесты организованы самостоятельно и спонтанно.

Напомним, что вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь назвал протесты "постановочными". По его словам, структуры Тирасполя организуют такие акции, чтобы переложить ответственность за проблемы региона на молдавские власти.

«В регионе, где страх, репрессии и отсутствие политических прав являются частью повседневной жизни, трудно представить, что эти протесты были организованы свободно и спонтанно. Очевидно, что они срежиссированы структурами Тирасполя», - заявил он.