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Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 18:10
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Житель Бендер лишился 18 тысяч леев после звонка мошенников

В минувшие выходные полиция зарегистрировала только один случай телефонного мошенничества, совершённый в период с 9 по 11 сентября и заявленный потерпевшим на следующий день.

Житель Бендер лишился 18 тысяч леев после звонка мошенников.
Житель Бендер лишился 18 тысяч леев после звонка мошенников.

Случай произошёл в Бендерах. С 59-летним мужчиной по телефону связались неизвестные, которые, злоупотребив его доверием и введя в заблуждение, убедили его совершить несколько денежных переводов под предлогом получения дополнительного дохода через платформу Enteronline.

В результате мужчина лишился 18 155 леев. Деньги были переведены из личных сбережений потерпевшего.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить ещё 48 попыток телефонного мошенничества, прежде чем злоумышленники успели причинить материальный ущерб.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не выполнять требования неизвестных лиц, особенно если те просят перевести деньги или предоставить персональные и банковские данные.

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