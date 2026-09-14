Житель Бендер лишился 18 тысяч леев после звонка мошенников.

В минувшие выходные полиция зарегистрировала только один случай телефонного мошенничества, совершённый в период с 9 по 11 сентября и заявленный потерпевшим на следующий день.

Случай произошёл в Бендерах. С 59-летним мужчиной по телефону связались неизвестные, которые, злоупотребив его доверием и введя в заблуждение, убедили его совершить несколько денежных переводов под предлогом получения дополнительного дохода через платформу Enteronline.

В результате мужчина лишился 18 155 леев. Деньги были переведены из личных сбережений потерпевшего.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить ещё 48 попыток телефонного мошенничества, прежде чем злоумышленники успели причинить материальный ущерб.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не выполнять требования неизвестных лиц, особенно если те просят перевести деньги или предоставить персональные и банковские данные.