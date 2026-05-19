В Бельцах выписали штрафы на 28 тысяч леев за экологические нарушения
Инспекторы по охране окружающей среды провели рейды в Бельцах для проверки соблюдения экологического законодательства и предотвращения нарушений, способных нанести вред окружающей среде.
В ходе проверок был выявлен ряд нарушений природоохранных норм. По итогам инспекций сотрудники составили протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом о правонарушениях Республики Молдова, передает tvn.md
Общая сумма наложенных штрафов превысила 28 тысяч леев.
Кроме контрольных мероприятий, в городе также прошли работы по санитарной очистке территории. На улице Чярупин в Бельцах было вывезено около 25 кубометров отходов. Мусор транспортировали на полигон в селе Sadovoe.
Инспекторы также провели разъяснительные беседы с жителями о необходимости соблюдения экологического законодательства. Гражданам напомнили о запрете сжигания растительных остатков и важности предотвращения природных пожаров.
Жителей проинформировали о санкциях за нарушение экологических норм и призвали ответственно относиться к природе и окружающей среде.