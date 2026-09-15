15 Сентября 2026, 09:57
26 326
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Агентстве государственных услуг проходят обыски.
В Агентстве государственных услуг проходят обыски
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией нагрянули в ведомство утром 15 сентября.
Представители НЦБК заявили, что позже опубликуют пресс-релиз с подробностями о проводимых действиях, сообщает unimedia.info
Некоторые СМИ сообщают о задержании главы подразделения Агентства госуслуг в Тирасполе по подозрению во взятках за автомобильные номера. Однако официального подтверждения данной информации нет.