В Агентстве государственных услуг проходят обыски.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией нагрянули в ведомство утром 15 сентября.

Представители НЦБК заявили, что позже опубликуют пресс-релиз с подробностями о проводимых действиях, сообщает unimedia.info

Некоторые СМИ сообщают о задержании главы подразделения Агентства госуслуг в Тирасполе по подозрению во взятках за автомобильные номера. Однако официального подтверждения данной информации нет.