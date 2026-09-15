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unimedia.info logounimedia
15 Сентября 2026, 09:57
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В Агентстве государственных услуг проходят обыски

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией нагрянули в ведомство утром 15 сентября.

В Агентстве государственных услуг проходят обыски.
В Агентстве государственных услуг проходят обыски.

Представители НЦБК заявили, что позже опубликуют пресс-релиз с подробностями о проводимых действиях, сообщает unimedia.info

Некоторые СМИ сообщают о задержании главы подразделения Агентства госуслуг в Тирасполе по подозрению во взятках за автомобильные номера. Однако официального подтверждения данной информации нет. 

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Источник
unimedia.info logounimedia
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