21 Мая 2026, 18:04
В аэропорту Кишинева пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты
Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы выявили 31-летнюю иностранную гражданку, которая пыталась вывезти из страны денежные средства, не указав их в декларации.
У нее обнаружили 26 тысяч евро, передает deschide.md
Инцидент зафиксирован при проверке пассажиров рейса Кишинев – Рим.
Незадекларированные денежные средства изъяты. Расследование будет продолжено сотрудниками Таможенной службы.