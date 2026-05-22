В аэропорту Кишинева опровергли обвинения в нарушениях системы светосигнализации.

Согласно анализу, конфигурация огней осевой линии взлётно-посадочной полосы, которая имеет ключевое значение для ориентации пилотов при посадке, рулении и взлёте в условиях плохой видимости, якобы не соответствует официальной информации, опубликованной в AIP Moldova, сообщает tv8.md

Таким образом, утверждается, что для использования системы в операциях категории CAT III власти якобы выдавали исключения из стандартов ICAO и EASA, принимая техническое решение, не полностью соответствующее минимальным требованиям современных норм.

Однако представители аэропорта заявляют, что огни осевой линии полосы были установлены ещё в 2001 году в соответствии с международными стандартами ICAO и не связаны напрямую с внедрением или сертификацией системы CAT III.

«На протяжении лет система светосигнального оборудования регулярно проходила процедуры калибровки и проверочные полёты с использованием специализированных международных лабораторных самолётов. Кроме того, в прошлом году представители EASA (Европейского агентства по авиационной безопасности) провели в Международном аэропорту Кишинёва инспекцию по соблюдению требований безопасности полётов и авиационной безопасности. По результатам проверок не было выявлено несоответствий, влияющих на безопасную эксплуатацию инфраструктуры аэропорта», — говорится в заявлении аэропорта.

Согласно публикации, система огней осевой линии полосы (RCLL — Runway Center Line Lights) является важным элементом наземных визуальных средств, обеспечивающих навигацию экипажей при взлёте, пробеге после посадки и прерванном взлёте, особенно в условиях ограниченной видимости.

Для обозначения оставшейся длины полосы RCLL используют стандартную цветовую кодировку: белый цвет до 900 метров, затем чередование белого и красного между 900 и 300 метрами и красный цвет от 300 метров до конца полосы. На полосах короче 1800 метров чередование начинается с середины до 300 метров от конца.

Однако в Кишинёве, по утверждению источника, осевые огни якобы чередуются в последовательности «белый-белый, красный-красный, белый-белый, красный-красный».

«Это создаёт путаницу, которая, по нашему мнению, является недопустимой. В критический момент, например при прерванном взлёте (Rejected Takeoff), такие огни могут стать вопросом жизни и смерти. В такие моменты нет времени вспоминать, что “в Кишинёве огни другие”», — считают авторы публикации.

«Международный аэропорт Кишинёва является сертифицированным оператором Управления гражданской авиации Республики Молдова, а его деятельность осуществляется в соответствии с национальными и международными требованиями в области гражданской авиации. Для проверки соответствия Управление гражданской авиации Республики Молдова осуществляет постоянный надзор за инфраструктурой и операционной деятельностью аэропорта», — ответили представители аэропорта.

Напомним, что Международный аэропорт Кишинёва с 23 января 2025 года перешёл на систему инструментальной посадки ILS CAT III. Эта система обеспечивает пилотам точную информацию о направлении и высоте при посадке даже при практически нулевой видимости.