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customs.gov.md logocustoms
22 Сентября 2026, 15:12
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В аэропорту Кишинева изъяли стоматологические товары из двух международных посылок

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева из Службы экономических операций вместе с сотрудниками Генерального инспектората пограничной полиции пресекли две попытки незаконной перевозки медицинской продукции.

В аэропорту Кишинева изъяли стоматологические товары из двух международных посылок.
В аэропорту Кишинева изъяли стоматологические товары из двух международных посылок.

Случаи были выявлены в ходе таможенного контроля после того, как два почтовых отправления, следовавших международным транзитом, прошли неинтрузивный досмотр. Посылки были отправлены из Украины и предназначались для доставки в Казахстан и Армению, передает customs.gov.md

В ходе физического досмотра внутри посылок обнаружили продукцию, используемую в стоматологии, которая не была задекларирована таможенным органам в соответствии с требованиями законодательства.

Товары были изъяты. Сотрудники Таможенной службы продолжают расследование для установления всех обстоятельств и принятия предусмотренных законом мер.

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Источник
customs.gov.md logocustoms
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