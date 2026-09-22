В аэропорту Кишинева изъяли стоматологические товары из двух международных посылок.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева из Службы экономических операций вместе с сотрудниками Генерального инспектората пограничной полиции пресекли две попытки незаконной перевозки медицинской продукции.

Случаи были выявлены в ходе таможенного контроля после того, как два почтовых отправления, следовавших международным транзитом, прошли неинтрузивный досмотр. Посылки были отправлены из Украины и предназначались для доставки в Казахстан и Армению, передает customs.gov.md

В ходе физического досмотра внутри посылок обнаружили продукцию, используемую в стоматологии, которая не была задекларирована таможенным органам в соответствии с требованиями законодательства.

Товары были изъяты. Сотрудники Таможенной службы продолжают расследование для установления всех обстоятельств и принятия предусмотренных законом мер.