20 Мая 2026, 19:27
В 130 населённых пунктах страны отметят храм: полиция выступила с рекомендациями
В четверг и пятницу в 130 населённых пунктах страны отметят храм — день города или села. Ожидается большое скопление людей в общественных местах, а также интенсивное движение на национальных трассах.
Для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка полицейские будут дежурить на местах в течение обоих дней, передает noi.md
Правоохранители рекомендуют участникам мероприятий соблюдать общественный порядок, избегать конфликтов и агрессивного поведения, следить за детьми и внимательно относиться к личным вещам.
Водителей призывают выбирать скорость с учётом дорожной ситуации, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и проявлять повышенную осторожность и терпение на дорогах.
В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят незамедлительно звонить по номеру 112.