theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
20 Мая 2026, 19:27
4 244
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В 130 населённых пунктах страны отметят храм: полиция выступила с рекомендациями

В четверг и пятницу в 130 населённых пунктах страны отметят храм — день города или села. Ожидается большое скопление людей в общественных местах, а также интенсивное движение на национальных трассах.

В 130 населённых пунктах страны отметят храм: полиция выступила с рекомендациями.
В 130 населённых пунктах страны отметят храм: полиция выступила с рекомендациями.

Для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка полицейские будут дежурить на местах в течение обоих дней, передает noi.md

Правоохранители рекомендуют участникам мероприятий соблюдать общественный порядок, избегать конфликтов и агрессивного поведения, следить за детьми и внимательно относиться к личным вещам. 

Водителей призывают выбирать скорость с учётом дорожной ситуации, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и проявлять повышенную осторожность и терпение на дорогах. 

В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят незамедлительно звонить по номеру 112.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте