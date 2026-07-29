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noi.md logonoi
29 Июля 2026, 23:33
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Ужесточение правил движения: рекомендации Посольства Республики Молдова в Греции

Посольство предупреждает граждан, планирующих поездку на автомобиле в Грецию, о том, что греческие власти ввели в действие новый Дорожный кодекс, предусматривающий более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения.

Ужесточение правил движения: рекомендации Посольства Республики Молдова в Греции.
Ужесточение правил движения: рекомендации Посольства Республики Молдова в Греции.

Среди основных изменений — снижение максимальной скорости до 30 километров в час на многих улицах в городах и жилых районах, особенно вблизи школ и жилых зон, передает noi.md

На главных дорогах лимит составляет, как правило, 50 километров в час, если отсутствуют иные знаки. За несоблюдение правил дорожного движения греческие власти применяют штрафы в размере от 500 до 800 евро с лишением водительского удостоверения на 60 дней и изъятием регистрационных номеров. 

Новые правила запрещают использование мобильного телефона без системы hands-free, а повторное нарушение также ведет к лишению прав на более длительный срок. В то же время ношение ремня безопасности обязательно для всех пассажиров, а мотоциклисты обязаны носить шлем. 

Проезд на красный свет светофора и непредоставление преимущества пешеходам относятся к категории наиболее тяжелых нарушений. Проверки на предмет употребления алкоголя были ужесточены: допустимый лимит составляет 0,5 промилле, однако его превышение влечет за собой крайне суровые наказания. 

Посольство Республики Молдова в Греции рекомендует водителям проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой и напоминает, что наличие знак аварийной остановки, светоотражающего жилета, аптечки и огнетушителя с действующим сроком годности является обязательным в каждом автотранспортном средстве.

Источник
noi.md logonoi
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