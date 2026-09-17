Услуги Агентства госуслуг по регистрации юрлиц будут временно приостановлены

В частности, это произойдет в период с 18:00 18 сентября до 16:00 20 сентября 2026 года.

Как уточняется в информации госведомства, данное изменение режима работы информационной системы агентства касается регистрационных услуг, доступ к которым осуществляется через правительственную платформу, а также на другом ресурсе, передает logos-pres.md

Временная приостановка регистрации компаний необходима для проведения запланированных работ по техническому обслуживанию и модернизации информационной системы агентства.

Агентство госуслуг приносит извинения за возможные неудобства и благодарит граждан за понимание.